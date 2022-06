NATO plan hazırlayır - Ukrayna Silahlı Qüvvələri Qərb silahlarına keçir?

"NATO-ya üzv ölkələrin hərbi-siyasi rəhbərliyi fövqəladə təhlükəsizlik təhdidi zamanı nüvə silahından istifadə etməyə hazır olmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Hərbi Hava Qüvvələrinin baş müfəttişi, general-leytenant İnqo Gerharts bildirib .

Qeyd edək ki, iyunun 13-də Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov bəyan edib ki, Ukrayna bir ay ərzində silahlarını NATO standartlarına keçirə bilər. Artıq Prezident Aparatı da artilleriya, tank, zirehli texnika və digər silahlara ehtiyac olduğu qənaətindədir.

