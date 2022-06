Bu gündən Qazaxıstanda günəbaxan yağının ölkə ərazisindən ixracına məhdudiyyətlər qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Dövlət Gəlirlər Komitəsi məlumat yayıb.

Məlumata görə, ixracla bağlı say məhdudiyyəti bu ilin avqustun 31-dək qüvvədə olacaq.

