“Qarabağ” komandası gürcü qolkiper Luka Quqeşaşvilini transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytında yazılıb.

Bildirilir ki, 2022-ci ilin yanvarında Polşanın "Yagelloniya" klubundan icarəyə götürülmüş Luka Quqeşaşvili ilə daha 3 illik müqavilə imzalanıb.

Klub "Yagelloniya" ilə danışıqların yekununa əsasən, gürcüstanlı qapıçının transfer hüququna yiyələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.