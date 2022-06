Aktrisa Pərvin Abıyeva sənətlə yanaşı bizneslə məşğul olduğunu deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa "MTV maqazin" verilişinə danışıb.

O bildirib ki, iki bina, bir bağ evi var. P.Abıyeva mənzillərin birində yaşadığını qeyd edib. Aktrisa bədxərcliyindən də söz açıb: "Gözümü qırpmadan xoşuma gələn geyim üçün səkkiz, on altı minimdən keçə bilmişəm".

Ətraflı videonu təqdim edirik:

