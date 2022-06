Toyda döyülən gəlin nişanlısını bağışladı - VİDEO

Özbəkistandan olan gənc cütlüyün şəxsi həyatının təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV yazıb.

Sosial şəbəkələrdə toy yarışmasında məğlub olan bəyin gəlini döydüyü video yayılıb.

Daha sonra Özbəkistan Baş Prokurorluğu bəyin Özbəkistan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 183-cü maddəsi (xırda xuliqanlıq) ilə məsuliyyətə cəlb edildiyini bildirib.

Hadisədən sonra ata və ananın, bəylə gəlinin qohumlarının və rayonun məsul şəxslərinin iştirakı ilə məsləhətləşmələrin aparıldığı məlum olub. Yenicə qurulan ailə başçısı etdiyi əmələ görə peşman olduğunu bildirib və gənc həyat yoldaşından bağışlanmasını istəyib. Nəticədə gəlin bəyi bağışlayıb.

Onların hazırda birlikdə yaşadığı bildirilir.

