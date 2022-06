Bakıda çoxmərtəbəli binanın liftində baş verən qəza ilə bağlı xəsarət alan şəxslərdən hadisənin təfərrüatı öyrənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı APA TV reportaj hazırlayıb.

Reportajda zərərçəkənlər hadisə zamanı liftdə nə baş verdiyi barədə məlumat veriblər, eləcə də binanın komendantı, həmçinin “Yeni Ev 7” MTK-nın sahibi İxtiyar Qafarov hadisə ilə bağlı danışıblar.

Daha ətraflı sujetdə:

