DİM dövlət qulluğuna və rezidenturaya qəbul imtahanları keçirir

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2022-ci il iyunun 19-da dövlət qulluğunda inzibati icraçı (B növü) vəzifələrə qəbul üzrə test imtahanı, inzibati rəhbər vəzifələrə aid olan AC və inzibati icraçı vəzifələrə aid olan BA, BB vəzifə qruplarına uyğun vəzifələr üzrə dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi imtahanı və rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi (baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanı, ikinci cəhd) keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanlar saat 11:00-da başlayır.

