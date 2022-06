"Bitcoin"in məzənnəsi 2020-ci ilin sonundan bəri ən aşağı səviyyəsinə çataraq 17 min dollardan aşağı düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 18-i ən böyük kriptovalyutanın qiyməti 15 faiz azalaraq 17 599 dollar olub ki, bu da ardıcıl 12-ci gündəlik ucuzlaşma olub.

"Ether" kriptovalyutası təxminən 19 faiz ucuzlaşaraq 881 dollara düşüb ki, bu da 2021-ci ilin yanvarından bəri ən aşağı göstəricidir.

