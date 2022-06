Muğam Müsabiqəsinin qalibi, Qran Pri mükafatının sahibi xanəndə Almaxanım Əhmədli yeni fotoları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaxanım sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. İfaçı fotoda görünüşü ilə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Almaxanım şair Vüqar Əhmədin övladı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. O, martın 23-də sevib-seçdiyi bəylə nişanlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.