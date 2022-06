Tanınmış futbolçu Maykl Ballak qəzada ölən oğlunun 21 yaşlı qızla münasibətdə olduğu bildirilib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, 45 yaşlı Maykl Ballakın ölən oğlunun sevgilisi Sofia Sneiderhan ilə münasibətdə olduğu üzə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.