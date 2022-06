Rusiyanın keçmiş dövlət katibi Bakıda vəfat etdi

Bu gün günorta saatlarında Rusiya Federasiyasının ilk Prezidenti Boris Yeltsinin müttəfiqi, keçmiş dövlət katibi Gennadi Burbulis 77 yaşında Bakıda vəfat edib.



Burbulisin sağlam olduğu, xəstəliyinin olmadığı qeyd olunub. Siyasətçinin paytaxt hotellərinin birində saunada olarkən vəfat etdiyi iddia olunur.



O, 1991-ci il dekabrın 8-də SSRİ-nin dağılmasını rəsmiləşdirən Belovejskaya müqaviləsinin hazırlanmasında iştirak edənlərdən biri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.