Hikmət Hacıyev azad edilmiş ərazilərə səfər etmiş əcnəbi səyyahlarla görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev əcnəbi səyyahlarla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev tviter hesabında yazıb.

"Ən çox səyahət edən insanlar" klubunun üzvləri ilə görüşdən, onları salamlamaqdan məmnunam. Səyyahlar Kəlbəcərdən Şuşaya qədər işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edib, Ermənistanın vandalizminin miqyasının və işğalın dağıntılarının şahidi olublar. Eyni zamanda Azərbaycanın yenidənqurma və şəhərsalma sürətinə heyran olublar”, - Hikmət Hacıyev tviter hesabında vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.