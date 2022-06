2022/2023-cü il mövsümündə Azərbaycanı avrokubaklarda təmsil edəcək voleybol klubları dəqiqləşib.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Çağırış Kubokubda qadınlardan ibarət “Azərreyl” və kişilərdən ibarət “Murov” komandası mübarizə aparacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.