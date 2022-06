Orduya təlimat verildi: “Avropada müharibəyə hazır olun”

Böyük Britaniyanın yeni Baş Qərargah rəisi Patrik Sanders vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ilk açıqlamasında Ukraynadakı vəziyyətə diqqət çəkərək, Britaniya ordusunu Avropada mümkün müharibəyə hazır olmağa çağırıb:

“Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsi, Böyük Britaniyanı özünü müdafiə etmək üçün müharibəyə hazır olmağımızın vacibliyini ortaya qoyur. Müttəfiqlərimizin yanında müharibə apara biləcək və Rusiyanı məğlub edə biləcək ordu qurmaq kimi böyük bir məsuliyyətimiz var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.