“Qarabağ” gəmisinin böyük mexaniki vəfat etdi

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının “Qarabağ” gəmisinin böyük mexaniki Polad Səfərəliyev vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a ASCO-dan məlumat verilib.

P. Səfərəliyev 16 iyun 1969-cu ildə Quba rayonunun Susay kəndində anadan olub.

O, 1988-ci ildə “gəmi energetik qurğuları və onların istismarı/gəmi energetik qurğularının istismarı” ixtisası üzrə Bakı Dəniz Yolları Məktəbini bitirib.

Ömrünün 33 ilini dənizçilik sahəsinə həsr edən Polad Səfərəliyev əmək fəaliyyətinə 1989-ci ildə Xəzər Dəniz Yolları İdarəsində motorçu kimi başlayıb. 4-cü, 3-cü, 2-ci və baş mexanik vəzifələrindən sonra 2014-cü ildə böyük mexanik vəzifəsinə yüksəlib.

2021-ci ildən ömrünün sonunadək “Qarabağ” gəmisinin böyük mexaniki işləyib.

Polad Səfərəliyev həmkarları arasında işgüzarlığı və bacarığı ilə yadda qalıb. Onun əziz xatirəsi dənizçi yoldaşlarının qəlbində daim yaşayacaq.

ASCO rəhbərliyi və kollektivi adından Polad Səfərəliyevin vəfatından kədərləndiyimizi bildirir, yaxınlarına başsağlığı veririk.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.