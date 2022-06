"Səbail" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "dənizçilər" sabiq müdafiəçisi Emil Martinovu transfer edib.

30 yaşlı bolqarıstanlı dayaq yarımmüdafiəçisi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Emil Martionov 2018/2019 mövsümündə də "Səbail"in formasını geyinib və Azrəbaycan Premyer Liqasının bürünc medalçısı olub.

