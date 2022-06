Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Bakıda əməliyyat keçirib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, dövlət qurumlarının birində baş tutan əməliyyatda vəzifəli şəxslər saxlanılıb.

Qeydi-rəsmi məlumata görə, əməliyyat Dövlət Gömrük Komitəsinin Abşeron və İpək Yolu terminallarında həyata keçirilib.

Əməliyyatla bağlı rəsmi açıqlama veriləcəyi gözlənilir.

