Sosial mediadakı pozaları ilə maqazin gündəmini zəbt edən Volkan Dəmirəlin həyat yoldaşı Zeynəb Dəmirəl çox danışılacaq yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, gözəlliyi və qamətli bədən quruluşu ilə diqqət çəkən Zeynep Sever Dəmirəl bu dəfə mini libası ilə kamera qarşısına keçib.

Zeynəb Dəmirəlin paylaşımına ""Sen nesin böyle ya", "Süpersin canım"" kimi rəylər yazılıb.

Qeyd edək ki, 32 yaşlı Z.Dəmirəlin İnstaqramda 530 min izləyicisi var.

