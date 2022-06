Dünya şöhrətli keçmiş peşəkar boksçu Mayk Taysonun yeni paylaşımı onun izləyicilərini təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tayson “arı geyimi” ilə video paylaşıb. İdmançının görüntüsü izlənmə rekordları qırıb. Məlumata görə, Tayson məşhur komediya ustası Cimmi Kimmelin şou proqramında iştirak edəcəyi üçün belə geyinib.

O, paylaşımında Kimmeli də işarə edərək “Səni maraqlandırmaz” yazıb. Taysonun nisbətən kökəldiyi diqqətdən qaçmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.