Tanınmış müğənni Nurlan Əzizbəyli yeni imici ilə görənləri təəcübləndirib.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, müğənni xeyli kilo atması ilə diqqət cəlb edib.

Müğənninin fotosunu təqdim edirik:

