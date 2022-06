Diaspor Komitəsinin sədri israilli nazirlərlə görüşüb

İsraildə səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bu ölkənin bir sıra rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirib.

Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İsrail Knessetində baş tutan görüşlərdə İsrailin maliyyə naziri Aviqdor Liberman, kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı naziri Oded Forer, Yerusəlim işləri və irsi üzrə, eləcə də mənzil və tikinti üzrə nazir Elkin Zeev, Elina Bordaç Yalovanın rəhbərlik etdiyi İsrail-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri, “İsrail Bizim Evimiz” partiyasının baş direktoru İnna Zilberqerts, Akko şəhər merinin birinci müavini, Yəhudi Milli Fondunun törəmə təşkilatı olan “Neimanuta” şirkətinin rəhbəri Zeev Noymann iştirak ediblər.

Görüşlərdə Azərbaycan diasporunun İsraildə fəaliyyəti, Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığı, Qarabağın bərpa-quruculuq prosesinə investisiyaların cəlb olunması üçün səylər və imkanlar, gələcək layihələr müzakirə olunub. Ölkəmizdən köçmüş yəhudilərin Azərbaycanla bağlı xoş təəssüratlarının İsraildə vətənimizin multikultural və tolerantlıq dəyərləri haqqında çox müsbət rəy yaratdığı diqqətə çatdırılıb.

