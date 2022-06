İyunun 21-də Daşkənddə Heydər Əliyev Meydanının açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbəkistanda dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev açılış mərasimində iştirak ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.