Rusiyanın “Novaya Gazeta” nəşrinin baş redaktoru Dmitri Muradov Nobel sülh mükafatını hərrac vasitəsilə 103,5 milyon dollara satıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı bu məbləği Ukraynadan olan qaçqınların problemlərinin həll edilmsəi üçün fonda bağışlayıb. Sülh mükafatının kim tərəfindən alındığı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Dmitri Muradov Nobel Sülh mükafatına söz azadlığını müdafiə etdiyinə görə layiq görülmüşdü.

