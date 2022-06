"Sabah" futbolçusu Xuan Kamara ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçi ilə ötən mövsümün sonunda başa çatan icarə müqaviləsi yenilənməyib. 28 yaşlı oyunçu artıq məxsus olduğu Polşa "Yagelloniya"sına qayıdıb.

Qeyd edək ki, Xuan Kamara 2021-ci ilin iyulundan "Sabah"da çıxış edirdi.

