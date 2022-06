Qonşu ölkə istədiyini aldı: İrimiqyaslı aksiyalar keçirilir

Avropa Komissiyası Gürcüstana namizəd statusunun verilməsi barədə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mirror” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, avropalı nümayəndələr arasında keçirilən toplantıda tərəflərin heç biri Gürcüstanın əleyhinə səs verməyib.

Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası Avropa Şurasına Ukrayna və Moldovaya namizəd ölkə statusunun verilməsi, Gürcüstana isə lazımi tələblər yerinə yetirildikdən sonra bu statusun verilməsi barədə müraciət ünvanlayıb. Gürcüstan hökuməti qərarə qarşı çıxıb. Gürcü xalqı ölkəyə namizəd ststausunun verilməsi üçün aksiyalar keçirir.

