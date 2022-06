Putin: Hərbçilərimiz Ukraynada qəhrəmanlıq nümayiş etdirir

Rusiya ən müasir qitələrarası ballistik raketi ordunun istifadəsinə verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin açıqlama verib. O bildirib ki, testlər uğurla keçib. Putin Ukraynadakı müharibədən danışarkən isə bildirib ki, rus hərbçilər Ukraynada qəhrəman kimi mübarizə aparır^

“Döyüşçülərimizin cəsur, qəhrəmanlar kimi mübarizə aparmasından qürur duyuruq. Rusiyanın hazırki hərbçiləri müzəffər nəslin mirasçıları, Böyük Vətən müharibəsinin nəvələri və nəvələrinin nəvələridir. Onlar vətənləri üçün fədakarlıq edir”.

