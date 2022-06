Böyük Britaniya tarixinin ən irimiqyaslı tətilinə sənhə olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədə, Şotlandiyada və Uelsdə minlərlə dəmiryol işçisi tətilə çıxıb. 3 gün davam edəcək tətildə 40 min nəfər iştirak edəcək. Məlumata görə, tətilə səbəb tərəflərin məvacib məsələsində razılığa gələ bilməməsidir. Tətil nəticəsində metrolar işləməyəcək. Tətilin London və digər iri şəhərlərdə sıxlığa səbəb olacağı bildirilir.

