Xəbər verdiyimiz kimi, "Neftçi" klubunun yeni baş məşqçisi rumıniyalı mütəxəssis Laurisiu Regekampf təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 46 yaşlı çalışdırıcı ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

Regekampf həm də ölkəsində tanınmış modellərdən biri olan Anamariya Prodanın həyat yoldaşıdır.

Anamariya Prodanın fotoları təqdim edirik:

