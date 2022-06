“Co Bayden ölkənin iqtisadiyyatını iflasa uğratdı və Ukraynaya görə, dünyanı müharibəyə sürüklədi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Ukrayna və Rusiyada baş verən hadisələrə görə problemlərlə üzləşib:

“Onların idarəetmə forması 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Onların etdiyi çılğınlıqdır. Bu, dəlilikdir. Mən hakimiyyətdə olsaydım Ukraynada müharibə əsla olmazdır”.

