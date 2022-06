Dövlət Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsinin kollegiyası “Binaların istilik mühafizəsi. Layihələndirmə normaları”nın təsdiq edib.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, normalar 50 m2-dən çox olan yaşayış, ictimai, istehsalat, kənd təsərrüfatı, anbar binalarının və qurğuların istilik mühafizəsinə şamil edilir.

