Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, toplantıda Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko, Baş nazir Mixail Mişustin və Təhlükəsilzik Şurası katibinin müavini Dmitri Medvedyev iştirak edib. Detallar barədə ətraflı məlumat verməyib.

