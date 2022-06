“Rusiya taxılın xarici gəmilərlə Ukrayna limanlarından ayrılmasını təmin etməyə hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qara və Azov dənizlərində humanitar məqsədlərlə qurulmuş dəhlizlərin təhlükəsizliyi rus qüvvələr tərəfindən təmin ediləcək. Zaxarovanın açıqlamasına görə, taxıl Mariupol və Berdyansk limanlarından ixrac edilə bilər.

