Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan irimiqyaslı yanğınların baş verdiyi Muğlanın Marmaris rayonuna gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan helikopterlə təbii fəlakətin baş verdiyi əraziyə baxış keçirib. Məlumata görə, Ərdoğanı daxili işlər naziri Süleyman Soylu müşayət edib.

