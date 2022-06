Balakən Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşları “Xaşxaş-2022” şərti adlı kompleks əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirləri keçiriblər.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, tədbirlər nəticəsində rayonun Kortala kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş 4 ton 200 kiloqram çəkidə 6380 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək məhv edilib.

