Goranboyda güclü sel fəsadlar törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün rayonun Ağcakənd qəsəbəsinə güclü sel olub. Güclü sel axını bir neçə avtomobili aparıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

