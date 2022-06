"Bu gün Erkin Qədirli AŞPA-nın Prosedur Komitəsinə bir səs belə əleyhinə olmadan sədr müavini seçilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu feysbuk səhifəsində Natiq Cəfərli yazıb.

“Təqdimatı AŞPA-nın Mühafizəkarlar Parlament qrupu və Demokratik Alyans siyasi qrupu birlikdə qəbul etmişdi!”,- deyə Natiq Cəfərli qeyd edib.

