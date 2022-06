Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, təltif edilənlər arasında maliyyə nazirinin müavini Azər Bayramov da var.

A.Bayramov 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib.

Qeyd edək ki, A.Bayramov xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.