Türkiyə ordusunun Diyarbəkir rayonunda apardığı antiterror əməliyyatları nəticəsində iki hərbçi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, axtarışlar zamanı terrorçularla silahlı toqquşma olub. Toqquşmadan sonra əraziyə əlavə qüvvələr cəlb edilib. Terrorçuların axtarışı davam edir.

