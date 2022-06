Portuqaliya millisinin forvardı Kriştianu Ronaldunun görüntüləri sosial mediada viral olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Yunayted”in hücumçusunun qardaşı qızı Alisia Beatris Aveyro ilə rəqs görüntüləri “TikTok”da izlənmə rekordu qırıb.

“Unroll, hit and play” mahnısı altında oynayan 37 yaşlı Ronaldonun bu rəqsi izləyicilərin rəğbətini qazanıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

