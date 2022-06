“Laskovıy may” qrupunun üzvü, müğənni Yuri Şatunov 48 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Tass”a istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə müğənni ürəkçatışmazlığı səbəbindən vəfat edib.

Məlumat üçün bildirək ki, Y. Şatunovun “Ne boysa”, “Belıye rozı”, “Pust budet noç”, “Sedaya noç” və s. mahnılarının ifaçısıdır.

