Türkiyənin Gümüşhanə şəhərində Rusiya istehsalı kəşfiyyat dronu “Orlan-10” aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PUA-nı yerli sakinlər tapıblar. PUA yerə çırpıldığı üçün zədəli halda olub. Dərhal hadisə barədə müvafiq dairələrə məlumat verilib. 1400 kilometr mənzili olan PUA-nın Ukrayna və ya Suriyadan uçduğu güman edilir.

Bildirilir ki, siqnal kəsildiyi üçün PUA idarəetmədən çıxaraq sərbəst uçmağa başlayıb. PUA araşdırılmaq üçün Ankaraya göndərilib.

