"Neftçi" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az "Neftçi"nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, israilli yarımmüdafiəçi Ataa Caberlə müqavilə imzalanıb.

