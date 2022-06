Türkiyə ABŞ-dan F-16 təyyarələri ala bilməsə Böyük Britaniyadan “Tayfun” qırıcıları ala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, bu barədə Türkiyə və Böyük Britaniya arasında danışıqlar da olub. London Türkiyəyə təyyarə satmağa etiraz etməyib. Türkiyə tərəfi hesab edir ki, “Tayfun” təyyarələri F-16 qırıcılarından geri qalmır.

Qeyd edək ki, Türkiyə yerli qırıcılarını istehsal edənə qədər ordunun təyyarə ehtiyacını xaricdən alınan təyyarələrlə dolduracaq.

