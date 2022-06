AFFA yeni mövsüm üçün hakimlərin siyahısını təsdiqləyib - SİYAHI

AFFA Hakimlər Komitəsi 2022/2023 mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqası və I Divizion oyunlarını idarə edəcək hakimlərin siyahısını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakimlər və hakim köməkçiləri kateqoriyalara bölünərkən performans, fiziki hazırlıq, təcrübə, potensial, oyun qaydaları bilikləri, oyunlar zamanı fəal iştirak, ümumi davranışlar, dil bilikləri və bu kimi digər meyarlar nəzərə alınıb.

Elit və Birinci Kateqoriya olaraq müəyyənləşdirilən yenilənmiş siyahı iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.

Qeyd edək ki, siyahıda yaşıl rənglə yüksələn, qırmızı rənglə isə aşağı kateqoriyaya düşən hakimlər qeyd olunub.

