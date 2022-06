Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova sosial şəbəkədə paylaşımı ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN sözçüsü sosial şəbəkə hesabında başıörtülü fotosunu paylaşıb.

Zaxarova İrana səfər edən xarici işlər naziri Sergey Lavrovun nümayəndə heyətində yer alıb. Başını da İslam respublikasına səfəri səbəbindən örtüb.

