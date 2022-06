Rusiya Yunanıstanın üstündən "xətt çəkdi" - "Türkiyəni seçin"

“Yunanıstan rus turistlər üçün artıq təhlükəsiz yer deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi belə məlumat yayıb. Bildirilir ki, Yunanıstanda Rusiya vətəndaşlarına qarşı şiddətlə bağlı şikayətlər artıb. Açıqlamada yunan rəsmilərin Rusiyanı hədəfə alana açıqlamalarına diqqət çəkilib. Bildirilib ki, Yunanıstan mediası Ukrayna müharibəsi barədə əsassız məlumatlar yayır.

Qeyd edək ki, Yunanıstanın əsas gəlir mənbələrindən biri turizmdir. Xarici KİV-lərdə Rusiyanın turistləri Yunanıstana deyil, Türkiyəyə getməyə təşviq etməsi barədə məlumatlar yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.