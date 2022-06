"Qarabağ" Braziliyanın "Nautiko" klubunun futbolçusu Rhaldneylə anlaşıb.

Metbuat.az "ne45.com.br" saytına istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı yarımmüdafiəçi iyulun 1-dən "Qarabağ"a qoşulacaq.

Ağdam klubunun "sambaçı" üçün qarşı tərəfə 1 milyon dollara yaxın təzminat ödəyəcəyi bildirilib. Arxa xətt oyunçusunun "Nautiko" ilə 2023-cü ilin yayınadək müqaviləsi var.

Qeyd edək ki, Raldney indiyədək yalnız Braziliya klublarında çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.