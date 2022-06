"Kəpəz" klubunda yeni baş məşqçi təyinatı reallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisi əvəzedici komandanı Xaliq Mərdanova tapşırıb.

Klubun mətbuat xidmətinin məlumatına görə, onunla bir illik müqavilə bağlanıb.

Xatırladaq ki, Xaliq Mərdanov 2015-2017-ci illərdə əsas komandanın məşqçilər korpusunda yer alıb.

