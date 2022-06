Gürcüstan, Ukrayna, Moldova... - 7 ölkə Avropanın qapısında gözləyir

Ukrayna və Moldovaya namizəd statusu veriləndən sonra birliyə daxil olmaq üçün gözləyən ölkələrin sayı 7-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gürcüstana isə birliyə qoşulmaq üçün tələblər təqdim edilib və tələblərin aradan qalıdırmasından sonra namizədlik məsələsi yenidən müzakirə ediləcək. Beləliklə, Gürcüstan namizədlik statusu almaq isətəyən ölkələr arasına qoşulub. Avropalı rəsmilər Baltikyanı ölkələrin liderləri ilə də görüş keçirib. Lakin görüş zamanı Avropa Birliyinə qoşulmaq barədə hansısa qərar qəbul edilməyib.

