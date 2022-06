Arvadının diqqətindən uzaqda başqa qadınla rəqs etdi: Sinəsinə pul qoyarkən... - VİDEO

Sosial mediada toydan paylaşılan görüntülər izlənmə rekordları qırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə başçısı həyat yoldaşının diqqətindən kənarda başqa qadınla rəqs edib. Bu zaman o, rəqs etdiyi qadının sinəsi pul qoymaq istəyib. Lakin kişinin həyat yoldaşı qəflətən ortaya çıxaraq, ərinə sərt etiraz edib. Ailə başçısı həyəcanlanaraq pulları əlindən yerə salıb.

Ardınca o pulları yerdən götürərək, qucağında uşaqla zaldan uzaqlaşan həyat yoldaşının arxasınca qaçıb. Onlar arasındakı münasibət barədə məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.